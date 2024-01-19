Соколова-Милютина (Соколова) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1885
Дата смертиОколо 1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1885
Рождение ребёнка
22.09.1909
Дочь: Шмелева Александра Даниловна
Отец ребёнка: Онушкевич Даниил Викентьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1911
Отец ребёнка: Онушкевич Даниил Викентьевич
ош, Ошская Область Kyrgyzstan
Работа или профессия
Неизвестно
врач-акушер
Смерть
Около 1976
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область