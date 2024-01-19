Соколова-Милютина (Соколова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова-Милютина (Соколова) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.04.1885

Дата смерти

Около 1976

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1885

Отец: Соколов Дмитрий Александрович

Мать: Соколова Анна Дмитриевна

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1909

Дочь: Шмелева Александра Даниловна

Отец ребёнка: Онушкевич Даниил Викентьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Соколов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Онушкевич Даниил Викентьевич

ош, Ошская Область Kyrgyzstan
Работа или профессия
Неизвестно
врач-акушер
Смерть
Около 1976
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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