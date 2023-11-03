Онушкевич Даниил Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онушкевич Даниил Викентьевич

Место рождения

Гомельская область Belarus

Дата рождения

11.12.1870

Дата смерти

До 01.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1870

Отец: Онушкевич Викентий Иоаннович

Мать: Онушкевич Александра Павловна

Гомельская область Belarus
Бракосочетание
1892

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1900

Дочь: Онушкевич-Кочергина Варвара Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1909

Дочь: Шмелева Александра Даниловна

Мать ребёнка: Соколова-Милютина Ольга Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Соколов Михаил Данилович

Мать ребёнка: Соколова-Милютина Ольга Дмитриевна

ош, Ошская Область Kyrgyzstan
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицины (1910, Санкт-Петербург), специалист по почкам
Смерть
До 01.12.1912
ош, Ошская Область Kyrgyzstan
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