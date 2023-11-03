Онушкевич Даниил Викентьевич
Место рожденияГомельская область Belarus
Дата рождения11.12.1870
Дата смертиДо 01.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1870
Гомельская область Belarus
Бракосочетание
1892
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1900
Дочь: Онушкевич-Кочергина Варвара Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1909
Дочь: Шмелева Александра Даниловна
Мать ребёнка: Соколова-Милютина Ольга Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1911
Мать ребёнка: Соколова-Милютина Ольга Дмитриевна
ош, Ошская Область Kyrgyzstan
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицины (1910, Санкт-Петербург), специалист по почкам
Смерть
До 01.12.1912
ош, Ошская Область Kyrgyzstan