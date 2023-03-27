Плотникова Домна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Домна Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Варвара Филиппова

Отец ребёнка: Плотников Филипп Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иосип Филиппов

Отец ребёнка: Плотников Филипп Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Феодор Филиппов

Отец ребёнка: Плотников Филипп Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Павел Филиппов

Отец ребёнка: Плотников Филипп Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Плотников Филипп Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Филипп Никитин

Смерть
Неизвестно
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