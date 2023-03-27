Плотников Филипп Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1867 и 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1868 ст.
Отец: Плотников Никита Лукин
Место жительства
1888 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68597#48
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Варвара Филиппова
Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Феодор Филиппов
Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Михаил Филиппов
Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Домна Ильина
Смерть
Неизвестно