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Плотников Филипп Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1867 и 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1868 ст.

Отец: Плотников Никита Лукин

Мать: Плотникова Мария Семенова

Место жительства
1888 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68597#48
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Варвара Филиппова

Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иосип Филиппов

Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Феодор Филиппов

Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Павел Филиппов

Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Плотникова Домна Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Домна Ильина

Смерть
Неизвестно
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