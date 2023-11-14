Худякова (Николаева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Николаева) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

22.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1938

Дочь: Ялочкина Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Ялочкин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
26.08.1941

Сын: Ялочкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ялочкин Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ялочкин Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Михаил Петрович

Смерть
22.03.1988
Москва, город федерального значения Москва
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