Худякова (Николаева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти22.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1938
Дочь: Ялочкина Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Ялочкин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1941
Сын: Ялочкин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ялочкин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1988
Москва, город федерального значения Москва