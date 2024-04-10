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Ялочкин Михаил Григорьевич

Место рождения

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.01.1913

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1913

Отец: Ялочкин Григорий Алексеевич

Мать: Ялочкина (Дарюхина) Агриппина Михайловна

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова (Николаева) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1938

Дочь: Ялочкина Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Худякова (Николаева) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1941

Сын: Ялочкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Худякова (Николаева) Александра Николаевна

Пропал без вести (военное)
?.03.1942
Смерть
?.03.1942

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