Ялочкин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1913
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1938
Дочь: Ялочкина Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Худякова (Николаева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1941
Сын: Ялочкин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Худякова (Николаева) Александра Николаевна
Пропал без вести (военное)
?.03.1942
Смерть
?.03.1942