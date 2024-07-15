Горновиткин Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горновиткин Николай Иванович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горновиткин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горновиткина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горновиткина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
03.03.1936

Дочь: Горновиткина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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