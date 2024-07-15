Горновиткин Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горновиткин Борис Николаевич
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горновиткина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горновиткина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1936
Дочь: Горновиткина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно