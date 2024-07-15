Кутузова Евдокия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКутузова Евдокия Федоровна

Кутузова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Федор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горновиткин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горновиткина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горновиткина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горновиткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1936

Дочь: Горновиткина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.