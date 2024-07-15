Кутузова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Федор
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горновиткин Борис Николаевич
Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горновиткина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горновиткина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1936
Дочь: Горновиткина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Горновиткин Николай Иванович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно