Дружинин Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Виктор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1952

Дата смерти

26.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1952

Отец: не указан

Мать: Дружинина Лариса Федоровна

Рождение ребёнка
20.01.1976

Дочь: Пузанова Елена Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шалакуша, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1978

Сын: Дружинин Владимир Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шалакуша, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шалакуша, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.02.1984
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