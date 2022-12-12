Дружинин Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1952
Дата смерти26.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1976
Дочь: Пузанова Елена Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1978
Сын: Дружинин Владимир Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.1984