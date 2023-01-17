Шалакуша
Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2008Сторона большая (Шалякушский погост, Шалякушка), с.при р. Моше.15517050135148Церквей православных 2. Часовня православная. Волостное правление. Мельница. Кузница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
281. Большая-Сторона, деревня бывшая государственная, при реке Моше, дворов 60, жителей 355, волостное правление (уездный город 160 в.), часовня, мльн. В ¼ версты — церко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
107334Шалакушапосёлок62°14'с.ш.40°16'в.д.P-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11644431101п Шалакушапоселок