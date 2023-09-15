Ахметова (Посел) Стефания Войцеховна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Посел Войцех Станиславович
Мать: Посел Валерия Яновна
Место жительства
1926
Фрунзе, Киргизская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Пишпек (до 1926), Фрунзе (1926-1991), Бишкек (с 1991).
Бракосочетание
Около 1935
Муж: Ахметов Александр
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ахметов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ахметов Александр
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Ахметов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ахметов Александр
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1944
Сын: Ахметов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ахметов Александр
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
27.01.1947
Дочь: Макагонова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Ахметов Александр
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около ?.03.1949
Дочь: Ахметова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ахметов Александр
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1996
Ленинабад, Ленинабадская область, Таджикистан
После 1996 - Худжанд, Согдийская область, Таджикистан.