Ахметова (Посел) Стефания Войцеховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова (Посел) Стефания Войцеховна

Место рождения

Фрунзэ, Окницкий район

Дата рождения

1913

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Посел Войцех Станиславович

Мать: Посел Валерия Яновна

Фрунзэ, Окницкий район
Место жительства
1926
Фрунзе, Киргизская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Пишпек (до 1926), Фрунзе (1926-1991), Бишкек (с 1991).
Бракосочетание
Около 1935

Муж: Ахметов Александр

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ахметов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ахметов Александр

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Ахметов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ахметов Александр

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1944

Сын: Ахметов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ахметов Александр

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
27.01.1947

Дочь: Макагонова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Ахметов Александр

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около ?.03.1949

Дочь: Ахметова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ахметов Александр

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1996
Ленинабад, Ленинабадская область, Таджикистан
После 1996 - Худжанд, Согдийская область, Таджикистан.
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