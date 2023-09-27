Посел Войцех Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посел Войцех Станиславович

Место рождения

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

14.04.1870

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1870

Отец: Посел Станислав Мацеевич

Мать: Посел Марианна

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Около 1904
Самарканд, Узбекская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Посел Валерия Яновна

Самарканд, Узбекская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1906

Сын: Посел Антон Войцехович

Мать ребёнка: Посел Валерия Яновна

Фрунзэ, Окницкий район
Из другого источника - Самарканд
Место жительства
1906
Фрунзэ, Окницкий район
Рождение ребёнка
22.08.1910

Сын: Посел Валериан Войцехович

Мать ребёнка: Посел Валерия Яновна

Фрунзэ, Окницкий район
Из другого источника 10.08.1910
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ахметова Стефания Войцеховна

Мать ребёнка: Посел Валерия Яновна

Фрунзэ, Окницкий район
Место жительства
Неизвестно
Фрунзэ, Окницкий район
Смерть
1917
Фрунзэ, Окницкий район
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