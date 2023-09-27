Посел Войцех Станиславович
Место рожденияЯнгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения14.04.1870
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1870
Отец: Посел Станислав Мацеевич
Мать: Посел Марианна
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Около 1904
Самарканд, Узбекская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1905
Жена: Посел Валерия Яновна
Самарканд, Узбекская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1906
Мать ребёнка: Посел Валерия Яновна
Из другого источника - Самарканд
Место жительства
1906
Рождение ребёнка
22.08.1910
Сын: Посел Валериан Войцехович
Мать ребёнка: Посел Валерия Яновна
Из другого источника 10.08.1910
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ахметова Стефания Войцеховна
Мать ребёнка: Посел Валерия Яновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1917