Ахметов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1935

Жена: Ахметова Стефания Войцеховна

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ахметов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Ахметов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1944

Сын: Ахметов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
27.01.1947

Дочь: Макагонова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около ?.03.1949

Дочь: Ахметова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна

Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
После 1950
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
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