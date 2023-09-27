Ахметов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1935
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ахметов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Ахметов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1944
Сын: Ахметов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
27.01.1947
Дочь: Макагонова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около ?.03.1949
Дочь: Ахметова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Ахметова Стефания Войцеховна
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
После 1950
Бешарык, Ферганская область, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик