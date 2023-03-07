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Танюшин Алексей Кузьмич

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Место рождения

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

12.02.1917

Дата смерти

15.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.06.1937

Дочь: Абдулкина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Абагур-лесной, Новокузнецк, Россия
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Беспоясова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
29.11.1949

Сын: Танюшин Станислав Алексеевич

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
29.11.1949

Сын: Танюшин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
01.02.1953

Сын: Танюшин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
07.02.?

Дочь: Наумович Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танюшин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танюшина Алла Алексеевна

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танюшина Рая Алексеевна

Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна

Смерть
15.08.1989
Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
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