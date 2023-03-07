Танюшин Алексей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения12.02.1917
Дата смерти15.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1937
Дочь: Абдулкина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Абагур-лесной, Новокузнецк, Россия
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Беспоясова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
29.11.1949
Сын: Танюшин Станислав Алексеевич
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
29.11.1949
Сын: Танюшин Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
01.02.1953
Сын: Танюшин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
07.02.?
Дочь: Наумович Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танюшин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танюшина Алла Алексеевна
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танюшина Рая Алексеевна
Мать ребёнка: Танюшина Евгения Ефимовна
Смерть
15.08.1989
Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область