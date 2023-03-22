Танюшин Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1949
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1949
Отец: Танюшин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
18.01.1974
Сын: Танюшин Алексей Валериевич
Мать ребёнка: Танюшина Лидия Васильевна
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1978
Сын: Танюшин Владимир Валериевич
Мать ребёнка: Танюшина Лидия Васильевна
Смерть
2019