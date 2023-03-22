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Танюшин Валерий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1949

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1949

Отец: Танюшин Алексей Кузьмич

Мать: Танюшина Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
18.01.1974

Сын: Танюшин Алексей Валериевич

Мать ребёнка: Танюшина Лидия Васильевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1978

Сын: Танюшин Владимир Валериевич

Мать ребёнка: Танюшина Лидия Васильевна

Смерть
2019