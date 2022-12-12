село Чуровичи, село Чуровичи, Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Чуровичи

Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2343Чуровичи, посад вл.при урочище Чуров Лог.502640113501546Церковь единоверческая. Почтовая станция. Ярмарка. Базар.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Климовский район
69777Чуровичисело52°10'с.ш.32°00'в.д.N-36-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Климовский муниципальный район, Чуровичское сельское поселение
15628488101с Чуровичисело
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