Троян (Сокол(енкова)) Евфросинья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян (Сокол(енкова)) Евфросинья Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: Соколенкова Пелагея

Бракосочетание
Около 1822

Муж: Мисливцев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.06.1837

Дочь: Евфросинья Евдокимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1837

Сын: Троян Лука Устинович

Отец ребёнка: Троян Устин

Развод
1840

Муж: Мисливцев Григорий Андреевич

Муж погиб на войне
Бракосочетание
17.06.1842

Муж: Троян Устин

Кроты, Полтавська область
Третий брак с вдовой - солдаткой с усыновлением Луки Трояна
Смерть
Неизвестно
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