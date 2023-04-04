Троян (Сокол(енкова)) Евфросинья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: Соколенкова Пелагея
Бракосочетание
Около 1822
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1837
Дочь: Евфросинья Евдокимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Троян Лука Устинович
Отец ребёнка: Троян Устин
Развод
1840
Муж погиб на войне
Бракосочетание
17.06.1842
Муж: Троян Устин
Кроты, Полтавська область
Третий брак с вдовой - солдаткой с усыновлением Луки Трояна
Смерть
Неизвестно