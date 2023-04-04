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Татьяна
Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
1836
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Троян (Сокол(енкова)) Евфросинья Евдокимова
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать:
Троян Евфросинья Евдокимова
Смерть
1836
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