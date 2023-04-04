Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: Троян Евфросинья Евдокимова

Смерть
1836