Иван Прокопиев
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: Прокопий Сергеев
Мать: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1864
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Дорофеева
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1867
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Дорофеева
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно