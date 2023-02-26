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Иван Прокопиев

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: Прокопий Сергеев

Мать: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1864

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Дорофеева

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1867

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Дорофеева

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Прасковья) Дорофеева

Смерть
Неизвестно
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