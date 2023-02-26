Прокопий Сергеев
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лукьян Прокопиев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Самуил Прокопиев
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1838
Сын: Филипп Прокофьев
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Иван Прокопиев
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аверина Ольга Прокопиева
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно