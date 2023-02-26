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Прокопий Сергеев

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукьян Прокопиев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Самуил Прокопиев

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Филипп Прокофьев

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Иван Прокопиев

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аверина Ольга Прокопиева

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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