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Женский

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Мать

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукьян Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Самуил Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Филипп Прокофьев

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аверина Ольга Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

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