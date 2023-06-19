Чернышева Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Яков Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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