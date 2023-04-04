Алабян Каро Семёнович
Место рожденияGanja, Ganja, Azerbaijan
Дата рождения26.07.1897
Дата смерти05.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1897
Отец: Алабян Семен
Мать: ?
Ganja, Ganja, Azerbaijan
Образование
С 1923
ВХУТЕМАС
Бракосочетание
1948
Жена: Алабян Людмила
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алабян Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Алабян ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алабян ?
Работа или профессия
Неизвестно
советский архитектор, главный архитектор Москвы, академик
Смерть
05.01.1959
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
на Новодевичьем кладбище