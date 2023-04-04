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Алабян Каро Семёнович

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Место рождения

Ganja, Ganja, Azerbaijan

Дата рождения

26.07.1897

Дата смерти

05.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1897

Отец: Алабян Семен

Мать: ?

Ganja, Ganja, Azerbaijan
Образование
С 1923
ВХУТЕМАС
Бракосочетание
1948

Жена: Алабян Людмила

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алабян Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Алабян ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алабян ?

Работа или профессия
Неизвестно
советский архитектор, главный архитектор Москвы, академик
Смерть
05.01.1959
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
на Новодевичьем кладбище
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