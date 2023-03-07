Инчаговъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Инчаговъ Иванъ
Мать: Инчагова Василиса
Рождение ребёнка
1804
Сын: Инчаговъ Михаилъ
Мать ребёнка: Инчагова Федосья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Инчаговъ Степанъ
Мать ребёнка: Инчагова Федосья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Инчаговъ Семенъ
Мать ребёнка: Инчагова Федосья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Инчагова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инчагова Федосья