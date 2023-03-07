Инчаговъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнчаговъ Михаилъ

Инчаговъ Михаилъ

avatar

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Инчаговъ Иванъ

Мать: Инчагова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Инчаговъ Михаилъ

Мать ребёнка: Инчагова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Инчаговъ Степанъ

Мать ребёнка: Инчагова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Инчаговъ Семенъ

Мать ребёнка: Инчагова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Инчагова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инчагова Федосья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close