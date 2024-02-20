Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения01.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.10.1883
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1902
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1904
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1906
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1912
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
02.02.1914
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
03.12.1914
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Лаврентьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Агафья Андреевна?
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Лаврентьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно