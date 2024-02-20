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Фурсов Андрей Иванович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

01.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова, Петина Ирина Давыдовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1902

Жена: Фурсова Татьяна Гавриловна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1904

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1906

Сын: Фурсов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1912

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Гавриловна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Фурсова Параскева Лаврентьевна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
03.12.1914

Сын: Фурсов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Лаврентьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Агафья Андреевна?

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Лаврентьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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