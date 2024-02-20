Фурсова (Антонова) Параскева Лаврентьевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Антонов Лаврентий
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
02.02.1914
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
03.12.1914
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Агафья Андреевна?
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно