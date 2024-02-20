Фурсова (Антонова) Параскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Антонова) Параскева Лаврентьевна

Фурсова (Антонова) Параскева Лаврентьевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Антонов Лаврентий

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
03.12.1914

Сын: Фурсов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Агафья Андреевна?

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close