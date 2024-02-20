Фурсова (Фурсова) Татьяна Гавриловна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения05.01.1883
Дата смерти11.11.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1883
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1902
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1904
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1906
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1912
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
11.11.1913
Причина смерти: от родов