Фурсов Иван Васильевич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1857
Дата смерти24.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
30.01.1878
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
18.08.1879
Мать ребёнка: Фурсова, Петина Ирина Давыдовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)
Мать ребёнка: Фурсова, Петина Ирина Давыдовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
24.04.1884