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Фурсов Иван Васильевич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

24.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фурсов Василий Михайлович

Мать: Фурсова Наталия Сергеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Фурсова, Петина Ирина Давыдовна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Фурсов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фурсова, Петина Ирина Давыдовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Фурсов Андрей Иванович (Солдат)

Мать ребёнка: Фурсова, Петина Ирина Давыдовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
24.04.1884
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