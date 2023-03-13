Вешнякова Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Вешняковъ Терентий
Отец ребёнка: Вешняковъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Вешняковъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Лимонова Прасковья
Отец ребёнка: Вешняковъ Спиридонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вешняковъ Спиридонъ
Смерть
1785
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область