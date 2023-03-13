Вешнякова Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешнякова Пелагея Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Вешняковъ Терентий

Отец ребёнка: Вешняковъ Спиридонъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Вешняковъ Спиридонъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Лимонова Прасковья

Отец ребёнка: Вешняковъ Спиридонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вешняковъ Спиридонъ

Смерть
1785
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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