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Вешняковъ Спиридонъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Вешняковъ Иванъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Вешняковъ Терентий

Мать ребёнка: Вешнякова Пелагея Семенова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Вешнякова Пелагея Семенова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Лимонова Прасковья

Мать ребёнка: Вешнякова Пелагея Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вешнякова Пелагея Семенова

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