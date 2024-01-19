Вешняковъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Вешняковъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Вешняковъ Терентий
Мать ребёнка: Вешнякова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Вешнякова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Лимонова Прасковья
Мать ребёнка: Вешнякова Пелагея Семенова
Бракосочетание
Неизвестно