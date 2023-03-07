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Булатов Иван Леонтьев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Булатов Леонтий Васильев

Мать: Булатова Устинья Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Булатова Епистимия

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Булатова Епистимия

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Епистимия

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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