Булатова Епистимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Булатов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Парасковья Иванова
Отец ребёнка: Булатов Иван Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834