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Булатова Устинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрона Леонтьева

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Васильев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Булатов Евдоким Леонтьев

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Васильев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Булатов Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Васильев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ирина Леонтьева

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Васильев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Леонтий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
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