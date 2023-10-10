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Мой Михаил Константинов

Место рождения

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мой Киптилиан

Мать: Моя Параскева Ермолаева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1854 Михаил Киптилианов 17 ИВ-1857 Михаил Киптилианов 20 ИВ-1860 Михаил Киптилианов 23
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Моя Зинаида Михайлова

Мать ребёнка: Моя Феодосия Минина

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1852-1857 записи о рождении нет МК-1874 30.09.1874 Звание, имя, отчество и фамилия жениха, и которым браком: Села Максатихи крестьянин Онос Богданов православного вероисповедания первым браком Ле... Показать все
Бракосочетание
22.01.1858

Жена: Моя Феодосия Минина

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
МК-1858 22.01.1958 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Вотчины Штабс Капитана Льва Стефанова Мельницкого деревни Княжева крестьянский сын Михаил Киптилианов, холо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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