Мой Михаил Константинов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Мой Киптилиан
Мать: Моя Параскева Ермолаева
ИВ-1854 Михаил Киптилианов 17 ИВ-1857 Михаил Киптилианов 20 ИВ-1860 Михаил Киптилианов 23
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Моя Зинаида Михайлова
Мать ребёнка: Моя Феодосия Минина
МК-1852-1857 записи о рождении нет МК-1874 30.09.1874 Звание, имя, отчество и фамилия жениха, и которым браком: Села Максатихи крестьянин Онос Богданов православного вероисповедания первым браком Ле... Показать все
Бракосочетание
22.01.1858
Жена: Моя Феодосия Минина
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
МК-1858 22.01.1958 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Вотчины Штабс Капитана Льва Стефанова Мельницкого деревни Княжева крестьянский сын Михаил Киптилианов, холо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно