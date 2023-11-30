Мой Лука Иванов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Мой Иван Сергеев
Мать: Моя Елена Матвеева
ИВ-1798-1808 Луки нет ИВ-1814 Лука 16 Брак: МК-1817-1820 ---, МК-1821 такой книги нет ⛔ ИВ-1821 Лука 23 ИВ-1822 Лука 24 22/22.03.1824 У кого кто родился: Того же Господина деревни Княжева у кресть... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Сын: Аверьян Лукин
Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева
МК-1820 --- МК-1821-1823 такой книги нет ⛔ === ИВ-1821 Аверьяна нет ИВ-1822 Аверьян 1 ИВ-1830 Аверьян 9 ИВ-1833 Аверьян 12
Рождение ребёнка
22.03.1824
Дочь: Анна Лукина
Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева
22/22.03.1824 У кого кто родился: Того же Господина деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова жена Парасковья АФАНАСЬЕВА (ОШИБКА, НАДО ЕРМОЛАЕВА) родила дочь Анну, которая молитвована и крещена свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрей Лукин
Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева
ИВ-1830 Андрей 4 ИВ-1833 Андрей 7 Поручитель! МК-1858 22.01.1958 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Вотчины Штабс Капитана Льва Стефанова Мельницкого деревни К... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1831
Сын: Иван Лукин
Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева
10/11.04.1831 У кого кто родился: Вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова, жена Праскева Ермолаева родила сына Ивана, который молитвован и к... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1835
Сын: Евсей Лукин
Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
22/22.06.1835 У кого кто родился: Дватцать второго числа Вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова, жена Праскева Ермолаева родила сына Евсея ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1837
Сын: Мой Михаил Лукин
Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева
06/07.11.1837 У кого кто родился: Шестого числа вотчины господина прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова и законной жены его Праскевы Ермолаевой от первого е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Параскева Ермолаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно