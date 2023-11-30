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Мой Лука Иванов

Место рождения

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Мой Иван Сергеев

Мать: Моя Елена Матвеева

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ-1798-1808 Луки нет ИВ-1814 Лука 16 Брак: МК-1817-1820 ---, МК-1821 такой книги нет ⛔ ИВ-1821 Лука 23 ИВ-1822 Лука 24 22/22.03.1824 У кого кто родился: Того же Господина деревни Княжева у кресть... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Сын: Аверьян Лукин

Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1820 --- МК-1821-1823 такой книги нет ⛔ === ИВ-1821 Аверьяна нет ИВ-1822 Аверьян 1 ИВ-1830 Аверьян 9 ИВ-1833 Аверьян 12
Рождение ребёнка
22.03.1824

Дочь: Анна Лукина

Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
22/22.03.1824 У кого кто родился: Того же Господина деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова жена Парасковья АФАНАСЬЕВА (ОШИБКА, НАДО ЕРМОЛАЕВА) родила дочь Анну, которая молитвована и крещена свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1826

Сын: Андрей Лукин

Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1830 Андрей 4 ИВ-1833 Андрей 7 Поручитель! МК-1858 22.01.1958 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Вотчины Штабс Капитана Льва Стефанова Мельницкого деревни К... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1831

Сын: Иван Лукин

Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
10/11.04.1831 У кого кто родился: Вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова, жена Праскева Ермолаева родила сына Ивана, который молитвован и к... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1835

Сын: Евсей Лукин

Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
22/22.06.1835 У кого кто родился: Дватцать второго числа Вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова, жена Праскева Ермолаева родила сына Евсея ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1837

Сын: Мой Михаил Лукин

Мать ребёнка: Моя Параскева Ермолаева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
06/07.11.1837 У кого кто родился: Шестого числа вотчины господина прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Луки Иванова и законной жены его Праскевы Ермолаевой от первого е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Параскева Ермолаева

Место жительства
Неизвестно
Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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