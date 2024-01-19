Киба Василь
Место рождения
Дата рождения25.04.1922
Дата смерти11.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kieba Anna Herman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Kieba Anna Herman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Kieba Anna Herman
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kieba Anna Herman
Смерть
11.05.1974
Detroit