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Киба Василь

Место рождения

Великий Говилов, Тернопільська область

Дата рождения

25.04.1922

Дата смерти

11.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Говилов, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kieba Anna Herman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Kieba Anna Herman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киба Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Kieba Anna Herman

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kieba Anna Herman

Смерть
11.05.1974
Detroit
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