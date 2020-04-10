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Kieba (Zaborowski) Anna Herman

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

08.09.1927

Дата смерти

10.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927

Отец: Zaborowski Herman

Мать: (Ткачева) Ирина Марковна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киба Василь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Киба) Елена

Отец ребёнка: Киба Василь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киба Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Киба Василь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киба Василь

Смерть
10.04.2020

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