Kieba (Zaborowski) Anna Herman
Место рождения
Дата рождения08.09.1927
Дата смерти10.04.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927
Отец: Zaborowski Herman
Мать: (Ткачева) Ирина Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киба Василь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Киба) Елена
Отец ребёнка: Киба Василь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киба Василь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киба Василь
Смерть
10.04.2020