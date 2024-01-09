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Киба Мирон Васильевич
Киба Мирон Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Киба Василь
1922 г.р.
Мать
Kieba (Zaborowski) Anna Herman
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Киба Василь
Мать:
Kieba Anna Herman
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