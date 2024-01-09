Киба Мирон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киба Мирон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киба Василь

Мать: Kieba Anna Herman

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