Жумикина (Жумикина) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумикина (Жумикина) Наталья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

08.01.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Чеховская Фекла Хрисанфовна

Отец ребёнка: Жумикин Хрисанф Михеевич

Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
08.01.1888
Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: натурально
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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