Жумикина (Жумикина) Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти08.01.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Чеховская Фекла Хрисанфовна
Отец ребёнка: Жумикин Хрисанф Михеевич
Смерть
08.01.1888
Причина смерти: натурально
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область