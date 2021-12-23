Чеховская (Жумикина) Фекла Хрисанфовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Муж: не указан
Сын: Чеховский Сергий Гурьянович
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Сын: Чеховский Никита Гуриевич
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Дочь: (Чеховская) Параскева Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Дочь: (Чеховская) Матрона Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Дочь: (Чеховская) Александра Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Сын: Чеховский Георгий Гурьевич
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Дочь: (Чеховская) Пелагея Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Дочь: (Чеховская) Мария Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Сын: Чеховский Константин Гурьевич
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович