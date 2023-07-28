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Жумикин Георгий Хрисанфович

Место рождения

Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Жумикин Хрисанф Михеевич

Мать: Жумикина Наталья Матвеевна

Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
02.08.1884

Жена: Жумикина Евдокия Архиповна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ВТОРОЙ брак
Работа или профессия
1884
бессрочно отпускной рядовой
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Жумикина Евдокия Архиповна

Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.04.1892

Сын: Жумикин Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Жумикина Евдокия Архиповна

Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жумикина Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно