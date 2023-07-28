Жумикин Георгий Хрисанфович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
02.08.1884
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ВТОРОЙ брак
Работа или профессия
1884
бессрочно отпускной рядовой
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Жумикина Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
19.04.1892
Сын: Жумикин Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Жумикина Евдокия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно