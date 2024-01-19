Горчакова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорчакова Ирина

Горчакова Ирина

Место рождения

Мазурка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

По 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазурка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1901

Дочь: Михалева Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Песковский район вошел в Поворинский
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Петр Тихонович

Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Тихон Осипович

Смерть
Неизвестно
Рано умерла
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close