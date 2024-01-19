Горчакова Ирина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1901
Дочь: Михалева Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович
Песковский район вошел в Поворинский
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович
Рождение ребёнка
1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горчаков Тихон Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рано умерла