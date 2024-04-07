село Мазурка, село Мазурка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Мазурка

Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина села Мазурки Песковской волости Новохоперского уезда Попова Н. К. в революционной агитации среди крестьян. 1904–1905 гг. // Гос. архив Ворон Показать все
Опись имущества мельницы жителя села Мазурки Песковской волости Новохоперского уезда Хмырова Ивана Егоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Документы об отводе земли в аренду гр-нам с. Мазурки Песковской волости. 1924–1926 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2088. Опись 1. Дело 997.
Дело по иску жит. с. Мазурки Песковской волости Кривенце (о)вой Ефимии Васильевны к Иванову Ивану Максимовичу, Андреевой Акулине Николаевне о разделе имущества. 1926–1928 Показать все
Жалоба № 162 гр. с. Мазурки Песковской волости Анненкова Ивана Осиповича на неправильное обложение подоходным налогом. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р25 Показать все
Жалоба № 127 гр. с. Мазурки Песковской волости Анненкова Максима Сергеевича на неправильное обложение подоходным налогом. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Жалоба № 117 гр. с. Мазурки Песковской волости Харламова Михаила Никитовича на неправильное обложение подоходным налогом. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2115Мазурка (Никольское), с. каз.при рч. Мазурке.74745918401992Церковь православная. Ярмарок 4. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Песковская волость
918. Мазурка (Никольское), село бывшее государственное, при речке Мазурке, дворов 650, жителей 4941, церковь православная, 8 лавок, кирпичный завод, базар по субботам, яр Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Песковская волость
Никольское (Мазурка)4900селоНикольского.7795577

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Поворинский район
8124Мазуркасело51°16'с.ш.42°34'в.д.M-38-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Поворинский муниципальный район, Мазурское сельское поселение
20639416101с Мазуркасело
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