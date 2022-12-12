Сахно (Борисова) Фекла Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахно (Борисова) Фекла Романовна

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Место рождения

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.03.1906

Дата смерти

23.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906

Отец: не указан

Мать: Борисова Анна Леонтьевна

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1927

Дочь: Гоголева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Сахно Николай Родионович

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Сын: Сахно Петр Николаевич

Отец ребёнка: Сахно Николай Родионович

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахно Николай Радионович

Смерть
23.03.1991
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
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