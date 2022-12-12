Сахно (Борисова) Фекла Романовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1906
Дата смерти23.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906
Отец: не указан
Мать: Борисова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.01.1927
Дочь: Гоголева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Сахно Николай Родионович
Рождение ребёнка
14.03.1928
Отец ребёнка: Сахно Николай Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1991
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область