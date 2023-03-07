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Сахно Петр Николаевич

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Место рождения

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

22.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Сахнов Николай Родионович

Мать: Сахнова Фекла Романовна

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.10.1948

Дочь: Сахно Галина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
05.12.1954

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
24.03.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
22.06.1990
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
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