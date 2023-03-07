Сахно Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти22.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Отец: Сахнов Николай Родионович
Мать: Сахнова Фекла Романовна
Рождение ребёнка
25.10.1948
Дочь: Сахно Галина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.12.1954
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
24.03.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.06.1990