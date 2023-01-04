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Сахнов Николай Родионович

Место рождения

с. Георгиевка, Орджоникидзевского р-на, Кустанайской обл

Дата рождения

01.05.1905 ст.

Дата смерти

21.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахнова (Борисова) Фекла Романовна

Рождение ребёнка
17.01.1927

Дочь: Гоголева (Сахно) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Сахнова (Борисова) Фекла Романовна

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Сын: Сахно Петр Николаевич

Мать ребёнка: Сахнова (Борисова) Фекла Романовна

Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.04.1972

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