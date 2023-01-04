Сахнов Николай Родионович
Место рожденияс. Георгиевка, Орджоникидзевского р-на, Кустанайской обл
Дата рождения01.05.1905 ст.
Дата смерти21.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1927
Дочь: Гоголева (Сахно) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Сахнова (Борисова) Фекла Романовна
Рождение ребёнка
14.03.1928
Мать ребёнка: Сахнова (Борисова) Фекла Романовна
Смерть
21.04.1972