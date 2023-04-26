Козлова Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Козлов Варлам Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Варламова
Отец ребёнка: Козлов Варлам Яковлев
Место жительства
1858
2 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно