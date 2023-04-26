Козлова Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Надежда Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Андрей Варламов

Отец ребёнка: Козлов Варлам Яковлев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Варламова

Отец ребёнка: Козлов Варлам Яковлев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
2 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Варлам Яковлев

Смерть
Неизвестно
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