Козлов Варлам Яковлев 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлов Варлам Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1795, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Супруги
Козлова Надежда Иванова1798 г.р.
Дети
Козлов Андрей Варламов1837 г.р.
(Козлова) Пелагея Варламова1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Надежда Иванова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Андрей Варламов

Мать ребёнка: Козлова Надежда Иванова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Козлова) Пелагея Варламова

Мать ребёнка: Козлова Надежда Иванова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

2 семья

Смерть
Неизвестно

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