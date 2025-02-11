Козлов Варлам Яковлев
мужской, родился 1795, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
Супруги
Козлова Надежда Иванова1798 г.р.
Дети
Козлов Андрей Варламов1837 г.р.
(Козлова) Пелагея Варламова1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Надежда Иванова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Козлова Надежда Иванова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Козлова) Пелагея Варламова
Мать ребёнка: Козлова Надежда Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно