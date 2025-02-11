(Козлова) Пелагея Варламова 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

(Козлова) Пелагея Варламова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1840, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Козлов Варлам Яковлев1795 г.р.
Мать
Козлова Надежда Иванова1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Козлов Варлам Яковлев

Мать: Козлова Надежда Иванова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

2 семья

Смерть
Неизвестно

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