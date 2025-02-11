(Козлова) Пелагея Варламова
женский, родилась 1840, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецКозлов Варлам Яковлев1795 г.р.
МатьКозлова Надежда Иванова1798 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Козлов Варлам Яковлев
Мать: Козлова Надежда Иванова
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно