Торопченова (Еремеева?) Афимья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропченова (Еремеева?) Афимья Ильинична

Торопченова (Еремеева?) Афимья Ильинична

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1799

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1800

Сын: Торопченов Спиридон Ефимович

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1802

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1803

Дочь: Некрасова Стефанида Ефимовна

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1805

Дочь: Рюмина Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1806

Дочь: Фекла Ефимовна

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Торопченов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1810

Сын: Торопченов Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Ефим Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close