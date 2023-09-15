Торопченова (Еремеева?) Афимья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1799
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Рождение ребёнка
07.12.1800
Сын: Торопченов Спиридон Ефимович
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Рождение ребёнка
22.08.1802
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Рождение ребёнка
01.11.1803
Дочь: Некрасова Стефанида Ефимовна
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Рождение ребёнка
24.05.1805
Дочь: Рюмина Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Рождение ребёнка
23.09.1806
Дочь: Фекла Ефимовна
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Рождение ребёнка
02.08.1810
Сын: Торопченов Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно